“Мамник” - от “чудесни актьори” до “едва се влачи”

Нашумелият нов български сериал “Мамник” на режисьора Виктор Божинов по едноименния роман на Васил Попов дебютира в ефира на обществената телевизия. Въпреки че досега са излъчени само два епизода, те мобилизираха и феновете на книгата, и хейтърите на сериала в социалните мрежи.

За Криси Ненкова много бързо го отписахте още на първия епизод. На моменти е факт, че има театралничене от определени актьори, но има и актьори, които се справят с ролята си чудесно! Недейте винаги да се съсредоточавате върху негативното! Аз ще си продължа да го гледам с удоволствие!, пише тя във фейсбук.

Изключително разочарование, пише потребителят Цец В. във фейсбук. И се обосновава: Актьорите играят, сякаш са на театрална сцена, действието се развива супербавно, репликите им са изтъркани с остарели лафове, използват клишета...

Подобно е и мнението на Даниела Патова, според която актьорите играят театър, а не кино. Озвучаването е под всякаква критика.

Още по-радикална е Диана Русева: Бг киното живее с реплики от 72-а, даже са по-зле, защото тогава поне имаше страхотни лафове, помнещи се досега.

Оф, ама как пък един път поне не останахме доволни от нещо, коментира Диана Балджиева. Всички сме големи критици... Все нещо не е наред. То ще е звукът, мрачната атмосфера, косата на главната героиня.. Това са дреболии, абсолютно несъществени, които не изменят СЮЖЕТА, което е най-важното!

Ellie Bresner е останала разочарована от първия епизод. Вторият показа много по-добра динамика и се появиха добри актьори! Диалогът пак се влачи, но все пак се гледа, уточнява тя.

Таня Христова се радва, че не е чела книгата. Засега филмът ме държи, разбира се, с обичайния кредит на доверие, който давам на всички български филми, с адаптирането към некачественото озвучаване и неясната на моменти дикция на актьорите. Но има интрига, има и някаква нормалност в представянето на различните герои и ролята им, което ми харесва.