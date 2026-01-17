Нова измама с кремации - жена получи урна с “праха” на баща си, но тялото се оказва в моргата

Нова измама с фалшива кремация разследва столичната полиция. При нея жена получила урна, пълна с прах, уж на баща си, а тялото се оказало в моргата.

Мъжът починал в началото на декември миналата година, докато се разхождал по улицата. Такива случаи се разследват от полицията, тъй като става въпрос за публично място. Жената платила за кремация. Ден по-късно получила урна, която била пълна с прах. Две седмици по-късно с нея се свързали разследващи, за да я уведомят, че тялото на баща ѝ е освободено от прокурор и тя може да го вземе. Причината да задържат трупа била, че трябвало да се изчака заключението за естествена смърт.

Жената се шокирала от обаждането и разказала, че вече е взела урната с праха. Тогава я извикали и тя разпознала тялото на баща си в моргата. По случая се води разследване, но засега няма задържан. Това не е първата измама с фалшиви кремации в София. През май 2022 г. на път за погребение в гробището в с. Клисура опечалени видяха останки. Подадоха сигнал и се оказа, че са от телата на трима души. След смъртта им обаче близките им са платили за кремации. Парите прибирал Георги Енев, който призна пред полицаите, че е получавал плащания, но не е правел кремации. После се отрече от показанията си пред съдия. Въпреки това вече бе посочил къде са част от телата и след намирането на първите три бързо бяха открити още девет, впоследствие и още шест. Знае се и за други 5 измами, но там не са открити останки.

Енев не е погребвал хората лично, плащал по 100 лева на работници. Според обвинението от януари 2020 г. до май 2022 г. той взел общо 28 230 лева, като най-малката сума, която искал, била 780, а най-голямата - 3500 лв.

За да не го хванат роднини на починалите, Енев им казвал да не отварят урните. Те били пълни с обикновена пепел. Клиентите му били основно от с. Иваняне, откъдето е Енев, и близкия софийски квартал “Банкя”. Хората го познавали, затова мислели, че е собственик на погребалната агенция, макар тя да се водела на друг. Енев бе даден на съд за измама. Делото срещу него вървеше с разпити на свидетели. Мъжът обаче не дочака земно правосъдие и почина в средата на 2024 г. на 53 години. Липсващите пет тела още се търсят.

Малко след смъртта на Енев подобен случай имаше и в Пловдив. Задържан бе траурният агент Николай Амбарев, който взел 1639 лева, за да кремира две тела. Дал на близките урни, но останките се оказаха в друга траурна агенция. Амбарев бе обвинен за измама, но делото е висящо.