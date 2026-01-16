Един от най-големите квартали на Враца остава без парно до 18 януари

Един от най-големите квартали на Враца - "Дъбника" е с нарушено топлоподаване от днес до 10:00 часа на 18 януари, съобщиха от "Топлофикация - Враца" ЕАД. В информация, публикувана в сайта на дружеството е посочено, че освен кв. "Дъбника" и филиала на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" е с нарушено топлоподаване. От дружеството не съобщават за причина за намаленото подаване на топлоенергия, информира БТА.

Според прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в събота, 17 януари, се очакват минимални температури от около минус 10 градуса по Целзий, в неделя, 18 януари, се очакват температури между минус 7 и минус 12 градуса.