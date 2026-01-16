Арестуваният с марихуана син на Бобоков търгувал с крипто, съдът го пусна с 5000 лв. гаранция (Обзор)

Ученикът благодари за свободата, трябвало да се явява на изпити

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков Божидар получи ценен съвет от съдия Меденка Недкова в петък - да не се занимава повече с наркотици, и го пусна с парична гаранция от 5 хил. лв. Разследването срещу него е за притежание на 122 г марихуана, която щял да продава. Беше задържан в четвъртък следобед в зимния курорт Пампорово.

Божидар е млад, ученик е, има чисто съдебно минало. Това са мотивите на съда да го пусне от ареста с гаранция в пари. Божидар Бобоков благодари и си тръгна с адвокатите си. Баща му не дойде, за да го подкрепи в съда.

При първия му арест в началото на декември заради хулигански действия на протестите срещу властта Бобоков-младши беше освободен още от прокуратурата с най-леката мярка “подписка”. Разследването по този случай още не е приключило.

В Окръжния съд в Смолян Божидар Бобоков каза, че все още е ученик в столично частно училище, което е партньор на университета в Кеймбридж. Трябвало да се явява на изпити. Нямал доходи, но родителите му можели да платят евентуална парична гаранция, каквато му беше наложена. Бобоков-младши заяви, че се занимава с борси за криптовалута, но в сметката му имало по-малко от 500 долара.

Според наблюдаващия прокурор Станчо Станчев Бобоков-младши не е семеен и предвид скъпия автомобил и възможността да се снабдява с наркотици, можел да се укрие. Съдът не възприе тезата му.

В съдебната зала така и не стана ясно защо е имало марихуана в джипа на Бобоков - за употреба, за разпространение, както твърди прокуратурата или за нещо друго. Преди заседанието по мярката за неотклонение прокуратурата съобщи, че намерената марихуана е 384 г, но в залата стана ясно, че чистото количество е 122 г. От данните по разследването стана ясно обаче, че наркотиците са негови. Шофьорът на колата Лоренцо не е обвинен и е разпитан като свидетел. Още в четвъртък той е заминал за София с автомобила на Бобоков.

От МВР и прокуратурата в Смолян обявиха, че количеството марихуана е нетипично голямо за този регион, а заради борбата им с разпространението на дрога тези престъпления намалявали.