150 евро плаща шофьор, свирил с клаксона и показал среден пръст на полицаи в Пловдив

Мая Вакрилова

[email protected]

2028
"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

Младежът признал вината си пред Районния съд

150 евро ще брои водач на лекотоварен автомобил заради проява на дребно хулиганство към служители на реда на бул. "Кукленско шосе" в Пловдив. 

На 21 октомври м.г. полицаи от Първо районно управление извършвали пътен контрол на движението на участъка от 14 до 17 часа. Час преди да приключат покрай тях минало "Рено Канго". Служителите на реда забелязали, че шофира младо момче, а до него на пасажерското място бил друг младеж. Изведнъж водачът натиснал продължително клаксона, без да има нужда за това, двамата вдигнали високо ръка през прозореца, насочили я към служителите на реда и им показали среден пръст.

В последствие автомобилът бил спрян за проверка и полицаите установили извършителя на хулиганството.

Изправен пред Районния съд в Пловдив, младежът признал вината си, а магистратите взели предвид добрите му характеристични данни. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство и глоба в размер на 150 евро.

