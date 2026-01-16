Тома Биков: Идеята за скенери на вота е на ИТН

Предложението за скенерите за изборите е на ИТН. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков по БНТ. Ние сме все още в мнозинство и се съобразяваме с исканията на нашите партньори, каза още той. Според него колкото по-малко или ако не се пипа изборния кодекс преди избори, би било далеч по-лесно за администрацията и гражданите. Ако си поставим като правило, че изборни промени може да се правят, но те да влизат не на следващите, а на по-следващите избори, ще бъдем освободени от конюнктурни сметки, каза още той. По думите му голямата грешка е, че изборната технология се превръща в идеология. Ако разглеждаме въпроса технологично, аз съм сигурен, че ще стигнем до някакъв консенсус. Проблемът е, че това се превърна в идеологически дебат.

Оттам натам следва ниско доверие в изборния процес, а оттам нататък и като доверие в институциите, предупреди той.

Ние сме системна формация и участваме в изборите, за да ги спечелим. През годините сме доказали, че можем да бъдем в управлението ефективно, и в опозицията ефективни. Не сме променяли е да уважаваме вота на българските граждани и да се борим за него, каза още депутатът от ГЕРБ.

И обясни, че се борили за нови цели и ново самочувствие на българското общество.

По отношение на закриването Тома Биков заяви, че това е институция, която няма никакъв смисъл. Тя е ексцентрична институция в рамките на конституцията. Там бяха вкарани разследващи функции. В крайна сметка тази институция се превърна основни в проблем. Разследващите функции бяха вкарани 2022-2023 г. - нещо, което беше грешка, каза още Биков и заяви, че това е било предложение на ПП-ДБ

Още при ареста на Коцев Борисов каза, че ако той е бил в съдебната власт, е щял да освободи под гаранция Коцев. Това беше груба грешка на тази комисия по този начин да го направи, каза още депутатът от ГЕРБ.

По отношение на оставката на кабинета Тома Биков каза, че то е подало оставка по волята на ГЕРБ, след като видели многолюдните протести. Не всички са били съгласни с тези изводи, каза още той.

Биков обясни, че имат доста различия с "ДПС-Ново начало", но благодари за подкрепата. "Защото я приехме в името на това да станем член на еврозоната. Не получихме подкрепа в името на тази цел от формацията ПП-ДБ, която винаги е заявявала, че е за това членство", добави Тома Биков.