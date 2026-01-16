Откриха "Сурва" с концерт в Перник, 13 000 ще участват във фестивала

32-то издание на Международния фестивал на маскарадните игри "Сурва" бе открито в Перник с концерт.

Колоритният фестивал тази година преминава под знака на своята 60-та годишнина. За пръв път той се провежда през 1966 г.

Програмата стартира с тържествен спектакъл и празничен концерт. Рекорден брой гости ще се включат тази година – около 13 хиляди от цяла България и чужбина, съобщи БГНЕС. Фестивалът ще се проведе в два уикенда – 17–18 януари и 24–25 януари 2026 г.

Международният фестивал на маскарадните игри "Сурва" в Перник e най-авторитетната в България и Европа изява на традиционни народни игри и обичаи с маски. Той популяризира достигнали до днес варианти на древна обредност, част от българската фолклорна традиция. С конкурсната си програма фестивалът е среща сурвакари, кукери, бабугери, джамалари и много други. Ежегодно във фестивалната надпревара участват хиляди носители на традицията от всички етнографски райони на България и гости от Европа, Азия, Америка и Африка. Участниците идват в Перник заради емоцията, веселбата, за да споделят магията на „Сурва", да се почувстват обновени, да си пожелаят здраве и късмет.

Фестивалът се организира от Община Перник от 1966 година. От 1985 година има статут на международен. През 1995 година Перник е приет за член на Федерацията на европейските карнавални градове. На 26 юни 2009 г. по време на тържествена сесия на Общинския съвет в Перник, президентът на ФЕКГ Хенри ван дер Кроон обявява Перник за европейска столица на сурвакарските и кукерските традиции. През 2014 г. Перник и фестивала „Сурва" попадат в класацията на списание National Geographic за Световни зимни топ дестинации. От 2008 година Международният фестивал на маскарадните игри се провежда ежегодно в последните събота и неделя на месец януари. Най-атрактивният му акцент е двудневното състезателно дефиле на маскарадни групи от страната и от чужбина.

На всяко фестивално издание "Сурва" можете да се докоснете до магията на съхранената маскарадна традиция в Пернишко. Бляскав спектакъл, огньове и илюминации ще ви потопят в мистерията на фестивалната надпревара. Два дни в центъра и по улиците на града групи от цялата страна ще се надпреварват да демонстрират колорита на своите игри и неповторими маски и костюми.

Гостуващи чуждестранни групи от Европа и света ще представят разнообразни традиции, песни и танци. Зрители и участници ще могат да контактуват по маршрутите на дефилетата и на импровизираните сцени в града. В изложбените зали на Перник ще бъдат открити интересни изложби. Гостите ще имат възможност да се насладят на произведения на българското приложно изкуство и да си купят неповторим сувенир.