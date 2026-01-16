Секретарят на Радев призовава с клип президента да направи партия (Видео)

Президентският секретар по сигурност и отбрана и бивш военен министър Димитър Стоянов призова с клип президента Румен Радев да направи партия. Видеото бе публикувано във фейсбук профила на Стоянов, който е сочен за един от най-близките хора на Радев.

Във видеото няколко мъже апелират към Радев да оглави свой политически проект и обещават да гласуват за него.

"Изминаха 9 години, откакто президентът Румен Радев дойде в Симеоновград и това, което той обеща, го изпълни и устоя своите обещание. Сега Ви моля, господин генерал, моля Ви, влезте дълбоко в политиката и отървете българския народ от тази агония, защото само Вие можете! Нека България запомни името Ви вовеки! Успех!", казва един от мъжете във видеото.

Другите също гарантират подкрепата си за Радев. "Ще гласувам за генерал Румен Радев, ако се кандидатира", казва мъж на име Ярослав.

По-рано президентският съветник написа в социалната мрежа:

"Мрънкането не е стратегия, а показател за немощ! Вместо да си направят своя анализ и изводи, някои политически лидери предпочетоха да ронят сълзи. Не е време за глупави внушения, а е необходима проява на сдържаност и повечко мъдрост. Време е за осъзнаване!"..

До този момент Радев не отговаря категорично кога ще направи свой политически проект.

"Ще го направя, когато най-малко го очаквате", "когато му дойде времето", отговаря на Радев на питането, но признава, че "хората настояват навсякъде" за това.