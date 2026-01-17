60 пожара са потушени в страната за денонощие, четирима са загинали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 60 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) към МВР.

При пожарите са загинали четирима, един е пострадал.

Пожарникарите са реагирали на 94 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които 10 в жилищни сгради, 2 в промишлени сгради, 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки, 4 в транспортни средства, 2 в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 40 пожара, от които 16 в отпадъци, 21 в готварски уреди и комини, 3 други.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са две.

Вчера в 03:05 часа е получено съобщение за пожар в апартамент в София, ж.к. "Свобода", бл. 5. При пожара са загинали жена на 75 години и двете ѝ дъщери - на 47 г. и на 52 г. Пострадал е мъж на 48 г.

Извършена е евакуация на 15 души от живеещите в блока, в който е станал пожарът.

По информация на дежурния в Оперативния център при столичната пожарна блокът е шестетажен. Запалва се апартамент на втория етаж, в който е имало един човек (пострадалият мъж), който е напуснал апартамента и е транспортиран от екип на спешна помощ до УМБАЛСМ „Пирогов", без опасност за живота. Вследствие на оставена отворена входна врата на апартамента, димът навлиза в стълбището и задимява целия вход. При опит да се самоевакуират преди пристигане на екипите, от апартамент на 4-ти етаж, майка с две дъщери се задушават и загиват.

Причината за пожара е късо съединение от включено зарядно устройство в контакт.

Вчера в 14:20 часа в пожарната в Разград е получено съобщение за пожар с в къща на ул. „Дунав" № 4 в с. Свещари, общ. Исперих, обл. Разград. При пожара е загинал мъж на 59 г.

Причината за възникване на пожара е късо електрическо съединение в ел. удължител (макара), причинено от високо преходно съпротивление.