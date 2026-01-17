Нана Гладуиш: Откриха ми рак на кожата (Видео)

Нана Гладуиш направи емоционално признание в социалните мрежи. Емблематичното лице на предаването „Съдебен спор" разкри, че преди няколко седмици е диагностицирана с рак на кожата.

"Преди няколко седмици отидох на лекар, тъй като имах едно малко образувание, което ме дразнеше. Всички очакваха, че то е почти нищо - някаква си там кератоза, но биопсията показа рак на кожата. Да кажем, че съм някъде по средата - немного добре, немного зле, но всичко според лекарите е абсолютно под контрол, защото е хванато навреме", това сподели Нана Гладуиш в социалните мрежи.

Образуванието се намира в горната част на главата на Нана.

"Не искам да се жалвам и да ви се тръшкам тук, защото съм преживяла доста неща и това смятам, че е от по-леките или поне се надявам. Исках да ви призная, че се чувствам виновна. Доктор Гаврилова отдавна ми говореше за слънцезащита. Аз никога не съм използвала такава", сподели тя, която прави разкритието от паркинга на болница в Маями.

Гладуиш разказва и за своето детство, в което нонстоп била по палатки през лятото, където слънцето жарело доста силно. Единствената й "слънцезащита" тогава била да си облече тениска отгоре.

"За мен изгарянето бе като закуска - намазваш се с кисело мляко и чакаш да ти мине, но сега разбирам, че последствия има и те понякога са неприятни и сериозни. Единственото нещо, за което много ме е яд е, че отново съм поставена в ситуация да съм малко на колене и да се съобразявам с операции. Да, докторите трябва да изрежат малко, но ме посъветваха да ида до Колумбия, защото имам такова предстоящо пътуване, и да го направя после. Така че, стискайте ми палци на 29 януари", разказа още тя.

"Искам просто да ви кажа наистина - не пропускайте да защитите себе си. За разлика от някои други онкологични заболявания ракът на кожата може да бъде предотвратен на много висок процент", предупреди Нана Гладуиш.