Даниел Лорер подозира, че Асен Василев се договаря с „Възраждане" за служебен кабинет, а може би и за нещо повече

Депутатът от ПП-ДБ Даниел Лорер подозира, че лидерът на ПП Асен Василев прави еднолично тайни договорки с „Възраждане" – засега за подкрепа за определен служебен премиер и правителство, а може би и за нещо повече. Това каза Лорер в предаването „Денят започва с Георги Любенов" на БНТ.

В отговор на въпрос Лорер каза „Аз не виждам индикации, че няма договорка между Асен Василев и „Възраждане" за служебен кабинет. Асен Василев ръководи еднолично „Продължаваме промяната" и всички решения в партията и в парламентарната група се вземат от него и кръга около него и така се свеждат до знанието на останалите", каза Даниел Лорер.

Той припомни и редица случаи, в които гласуванията на ПП-ДБ в парламента са съвпадали с тези на „Възраждане".

„Не знам дали ще се намери място за мен в листите, защото те ще се редят еднолично от Асен Василев", каза още Лорер.