Чуждестранен студент шофира с над 2 промила алкохол в Хисаря, осъдиха го

Безработният младеж ще плати стойността на автомобила - 1200 евро

С условно наказание от 10 месеца с изпитателен срок от 3 години се размина чуждестранен студент, заловен да шофира колата си пиян. Младежът остава и без книжка за 22 месеца.

На 3 януари т.г. чужденецът бил спрян за проверка от служителите на реда в Хисаря с лекия си автомобил "Мини Купър". Забелязали, че момчето е в неадекватно състояние и решили да го тестват за употреба на алкохол, а след това направил и кръвен тест. Той отчел наличието на 2,14 промила в кръвта.

Студентът, който е безработен, е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено вече от Районния съд в Пловдив. Освен това той ще трябва да плати и стойността на колата, която не е негова собственост - 1200 евро. Разноските по досъдебното производство също са за негова сметка. Те са близо 170 евро.