Свищов привлича интереса на турски компании

По покана на посолството на България в Турция и търговското аташе на Турско-българската промишлена палата, кметът на Свищов д-р Генчо Генчев е поканен да представи инвестиционните предимства на общината и индустриалния парк на Международен бизнес инвестиционен форум в град Бурса, Турция, където се очаква да присъстват над 50 международни компании. Това съобщиха от местната управа след работна среща в дунавския град с представители на международна компания, ситуирана в Бурса.

Посещението е естествено продължение на вече изградените взаимоотношения и установеното сътрудничество между Община Свищов, Индустриален Технологичен парк Свищов, Българско-турската търговско-индустриална камара и българското посолство в Турция. Това партньорство създава условия за нови бизнес възможности между двете страни чрез развитие на търговията и инвестиционната активност.

По време на разговора кметът на Свищов представи основните приоритети в развитието на общината, насочени към създаване на благоприятна среда за инвестиции, устойчив бизнес и нови работни места.

Акцент в представянето беше изграждането на Дунавския индустриален технологичен парк, който привлича интереса на международни компании благодарение на стратегическото местоположение на Свищов, директната фериботна връзка с Румъния и наличието на подготвени кадри в областта на автотранспортната техника от местната професионална гимназия „Алеко Константинов".

Гостите от град Бурса проявиха значителен интерес към възможностите за сътрудничество и инвестиции, особено в контекста на логистичните предимства, потенциала за инвестиране и възможностите за обучение на кадрите и служителите на компанията, които предлага Община Свищов и Индустриалния парк.

Разширяването на производствените дейности, инвестициите в нови производства и навлизането на нови пазари са сред ключовите цели на компанията, което е и основната причина за посещението ѝ в Свищов.

Гостите проявиха значителен интерес към терените в Индустриалния парк. Особено впечатление им направи фактът, че всеки от имотите в парка е напълно обезпечен с електрозахранване, водоснабдяване, газ, комуникации, както и с пълно съдействие за логистично и административно обслужване, обучение и подготовка на кадри и др. предимства.

Компанията работи с редица водещи местни и международни марки, опериращи на територията на Турция, и се стреми да предлага висококачествени решения, съобразени с нуждите на своите партньори и служители, включително широк набор от социални придобивки, сред които осигурено хранене, транспорт до работното място, възможности за вътрешни и външни обучения, програми за професионално развитие, както и допълнителни стимули, насочени към подобряване на работната среда и благосъстоянието на служителите.

В хода на срещата представителите на компанията посетиха и СПГ „Алеко Константинов", където на място се убедиха във възможностите и материалната база за подготовка на кадри по различни специалности и професии в областта на транспорта, електротехниката и ресторантьорството. Гостите разгледаха и изграденият STEM център в учебното заведение, насочен за обучение на ученици по професии на бъдещето, както и обучителния център за водачи на МПС, който включва симулационен кабинет, оборудван с 3D симулатори и секторите за виртуална и добавена реалност, от които останаха впечатлени.

Срещата приключи с уверение от двете страни, че диалогът ще продължи и че съществува реален потенциал за бъдещо партньорство, което би допринесло за икономическото развитие на община Свищов.

Оттам припомнят, че добрите взаимоотношения на Свищов с Посолството на България в Турция и активното членство в Българо-турската търговско-индустриална камара, подпомагат както създаването на нови, така и утвърждаването на съществуващи контакти между водещи турски компании и български партньори, а изграждането на стабилни бизнес отношения и постигането на трайни резултати се основават на благоприятна среда и развитие на взаимноизгодно сътрудничество с турския бизнес.