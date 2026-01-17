Кметът на столичния район „Слатина“ издирва мъж, който си е изгубил заплатата

Кметът на столичния район „Слатина" Георги Илиев издирва мъж на име Мирослав Манолов, който си е изгубил заплатата.

„Искам да Ви разкажа една история от деня и да Ви помоля да я споделите. Районните кметове имаме много и най-различни задължения, някои от които дори няма как да подозирате. Като например това, че съхраняваме парични средства, които са намерени в района и са предадени в полицията, където никой не ги е потърсил в продължение на три месеца, а след още шест месеца да изпращаме на Столична община, които ги отчитат като „извънредни приходи", пише във Фейсбук страницата кметът на столичния район „Слатина" Георги Илиев.

„Обикновено това са малки суми - една или няколко банкноти, но се е случвало и да са четирицифрени. Общото на тези случаи винаги е било, че няма как собственикът на парите да бъде идентифициран и няма никаква следа кой би могъл да бъде. До днес", пише още той.

„Днес получих от полицията плик с трицифрена сума, намерен и предаден от служители в магазин на ул. „Николай Коперник". Особеното беше, че освен парите, в плика имаше отрязък като фиш от заплата, на който има две имена, които най-вероятно са на загубилия го. Виждате имената на снимката - Мирослав Манолов. Моля, споделете тази публикация!", призовава районният кмет.

„И ако тя достигне до този Мирослав Манолов, който е загубил плика със възнаграждението си във въпросния магазин преди няколко месеца, нека се обади на личния ми телефон, за да видим дали има начин да му я върнем", завършва Георги Илиев, оставяйки и телефонния си номер на страницата във Фейсбук.