2026 г. в Елена е под знака на 170 години от рождението на Стоян Михайловски

170 години от рождението на Стоян Михайловски се навършват през 2026 г. Съгражданите му в Елена ще отбелязват значимата годишнина през цялата година.

"Стоян Михайловски категорично е заел достойното си място сред най-големите български автори, каквито са Иван Вазов, Захари Стоянов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Петко Тодоров. Творец с остро сатирично перо, философ, общественик. Яркото му присъствие усеща всеки българин, където и да се намира, в деня на светите братя Кирил и Методий, когато звучи „Върви, народе възродени!"" , казват от общината.

Затова идеята е честването на 170-годишнината от рождението на Стоян Михайловски да е мащабно - да протече през цялата година, да обхване много организации и да привлече като участници и зрители хора от различни възрасти.

Началото ще бъде сложено на 20 януари, когато е рождената дата на писателя по стар стил. Ще гостуват ученици от две училища с патрон Стоян Михайловски – от Пловдив и Варна. Срещата ще се проведе за втори път – през 2025 година бе организирана Вечер на Михайловски, на която домакини бяха възпитаници от еленското училище „Иван Момчилов". Планува се отново всяко училище да представи инициативите по повод годишнината и да се включи с художествени изпълнения.

Ще бъде обявен конкурс за красиво изписване текста на басня от Михайловски и илюстрация към творби от този жанр.

Кулминацията на честванията ще са на 24 май. Тогава по традиция се организира шествие от ученици, с начало от Даскалоливницата до площад „Христо Ботев", където се провежда тържественият концерт. Масово, точно в 12 ч., еленчани и гости на града ще изпълнят „Върви, народе възродени!".

Вечерта в Художествената галерия ще се проведе тържество по връчване на литературната награда „Почетен знак „Стоян Михайловски".

Ще бъде организирано представяне на книгата, спечелила финансова подкрепа от Община Елена на проф. Калин Михайлов „Творчеството на Стоян Михайловски в християнска перспектива".

В навечерието на 1 ноември, Деня на будителите ще е последният значим акцент от честването – научната конференция, посветена на 170-годишнината от рождението. Неин научен ръководител ще бъде проф. Димитър Михайлов от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", носител на литературната награда „Почетен знак „Стоян Михайловски".

Това са част от проявите, които Община Елена, съвместно с музей, училища, читалища, библиотека, ще организира. Освен тях ще има прояви и за най-малките под формата на четения, открити практики, посещения в къщата, в която е роден поетът.

Община Елена е готова да приеме идеи за още инициативи, с които по достоен начин ще се отбележи годишнината от рождението на големия Стоян Михайловски.