Божидар Божанов: Предстои нов договор с "Майкрософт" за държавната администрация, което е рисково

Предстои нов договор с "Майкрософт" за държавната администрация. На фона на централните политически събития и многото комуникационен шум, на заден план остана решението на Министерския съвет да възложи на министъра на електронното управление да проведе обществена поръчка за продукти на "Майкрософт". Това написа зам.-председателят на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и съпредседател на „Да, България" Божидар Божанов във Фейсбук.

Божанов уточнява, че държавната администрация ползва много продукти на "Microsoft", чието лицензиране и поддръжка трябва да уреди - Windows Server, SQL Server и др. Това не е офис пакета и там дори да имаме технологични спорове за Windows vs Linux и за най-удачния избор за системи за бази данни, безпорна е нуждата от поддръжка. Той допълва, че "Майкрософт" е компания с добра репутация и големи и компетентни партньорски мрежи, което осигурява достатъчни гаранции за администрацията, че няма да бъде оставена да се оправя сама, което тя не може, според него.

Божанов казва още, че "Майкрософт" от много години предлага Office365 - облачен офис, при който Word, Excel и PowerPoint продължават да работят локално, но имат и функционалности за споделяне и колаборация, които пък изискват облачна интеграция. Предлага и централизирано управление на имейл. „В частния сектор съм бил клиент на Office365, и той спестява много главоболия и налага много добри практики, вкл. във връзка с киберсигурността. Имам и негативен опит с поддръжката в Индия, която един месец не можа да разбере какво ги питам и накрая си призна, че имат бъг, но нетният резултат е безспорно позитивен", пише още той.

По думите на Божанов обаче "Майкрософт" изисква всички потребителски акаунти да бъдат в облачната активна директория (AzureAD/Entra). Той обяснява, че това означава цялата държавна администрация да бъдат управлявани в облака на "Майкрософт". Друг проблем са данните - Microsoft не предлагаше на правителствата възможността да контролират изцяло ключовете за криптиране на данните, което значеше, че Microsoft на теория има достъп до всички данни, допълва Божанов.

В поста си Божанов казва, че през 2022 година, като министър, е повдигнал тези въпроси като проблем за България, защото от гледна точка на националната сигурност и суверенитета, е дългосрочен риск да отдадем толкова много контрол на компания от трета страна. Оттогава "Майкрософт" въведоха повече възможности за криптиране на данните от правителства - през 2025 г. въведоха поддръжка за хибридни среди с държавна инфраструктура, което е стъпка в правилната посока, посочва той.

„На този фон, обаче, идва проблемът е международния наказателен съд в Хага. След като президентът на САЩ Доналд Тръмп санкционира съда в Хага, достъпът до имейла (в Office365) на главния прокурор към съда е бил спрян. Майкрософт първо не коментира, а после отрича да са правили нещо нередно. Но каквато и да е реалната ситуация, администрацията на САЩ разполага с инструменти да наложи определени действия на американските технологични компании", пише още Божанов.

Според него дългосрочното обвързване на държавата с външен доставчик на такива централни услуги, без възможност и подготовка за миграция в рамките на часове, е доста рисково. Както от гледна точка на достъпа до данните, така и от гледна точка на наличността на услугата - ако някой може да спре от днес за утре достъпа до ключова услуга по политически причини, това е проблем, допълва Божанов.

Той дава пример с Германия, която е осъзнала този проблем, поради което е създала Центъра за цифров суверенитет (ZenDIS), който разработва продукти, които немската администрация ползва и чрез които не зависи от външни доставчици. След гореописания инцидент, Международният наказателен съд в Хага мигрира от Office365 към openDesk на ZenDIS, който е изцяло с отворен код.

Божанов уточнява, че това не е обвинение към американските компании. „Не че нямам технологични критики към тях, но те предоставят добри продукти, които за съжаление никоя европейска компания не е успяла да развие и наложи в такава степен. От гледна точка на дългосрочните рискове и на новата ситуация, в която партньорството между САЩ и Европа е поставено под въпрос от Белия дом, следва да оценяваме внимателно и технологичните си решения", допълва той.

Божанов казва също, че в решението на Министерския съвет е записано "или еквивалентни", което позволява на МЕУ да разграничи поддръжката на съществуващи сървърни продукти от офис пакета и да помисли за отворени алтернативи, които да гарантират цифров суверенитет.