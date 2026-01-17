ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нети сподели емоционален момент от срещата с биоло...

Ваня Григорова: Президентът не трябва да е пуделче, което се показва по телевизията

2204
Ваня Григорова Кадър: NOVA

"Президентът не трябва да е пуделче, което само се показва по телевизията. Някой трябва да изразява недоволството на гражданите. Евентуалната партия около Румен Радев трябва ясно да има социален и солидарен профил". Това каза общинският съветник и неуспял кандидат за кмет на столицата Ваня Григорова в предаването на БНТ „Денят започва с Георги Любенов".

Григорова смята, че президентът Румен Радев по-скоро ще излезе на политическия терен, защото сега нямал реална власт. Колкото до свое участие в тази партия, тя отклони въпроса с отговор „Нека първо да се появи".

Лидерката на "Солидарна България" коментира националната и местната политика, като постави остри въпроси за липсата на бюджет, еврозоната, ролята на президента Румен Радев и задълбочаващата се криза със сметопочистването в София.

Тя например смята, че след изборите – ако партия на Румен Радев се яви на тях, тя най-вероятно ще се коалира с „Възраждане", която според нея изобщо не била проруска партия.

Тя обвини кмета Васил Терзиев в липса на реален план: "Чуваме за план А, план Б, план С, но ние не ги виждаме и не ги усещаме", каза тя. Според нея управлението на столицата е пиар, а не реално управление. Григорова остро разкритикува удължаването на договори с фирма "Титан": "Договорите се удължават незаконно и на цени от 209 лева, при положение че общината беше заложила 166,67 лева." По думите ѝ в някои зони цената стига до 285 лева: "Това е почти двойно над цената, която кметът обеща, че няма да надвишава", каза Григорова.

Ваня Григорова Кадър: NOVA

