Мъжът, който открадна кола и повреди параклис в Николаево, остава в ареста

Районният съд в Казанлък взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо 50-годишния М. А., на който са повдигнати две обвинения, съобщиха от съда. Първото е за това, че на 13.01.2026 г. в село Паничерево, чрез използване на техническо средство - ключ, противозаконно е отнел лек автомобил, от владението на собственика му, с намерение да го ползва, като след това го е изоставил без надзор в землището на град Николаево. Мъжът е привлечен към наказателна отговорност и за това, че на същата дата в гробищен парк в Николаево е унищожил противозаконно чужда движима вещ - стъкло на прозорец на параклис.

Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото, прие, че от всички тях може да се направи обосновано предположение, че М. А. е извършил деянията, в които е обвинен. От справката за съдимост се установява, че 50-годишният мъж е лице с обременено съдебно минало - многократно осъждан за различни по вид престъпления от общ характер и е с лоши характеристични данни. Тези факти, според съда, обуславят и реалната опасност той да извърши друго престъпление или да се укрие, ако не бъде задържан.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд – Стара Загора в три дневен срок.