БЕХ се сдоби със сграда в центъра на Атина

Най-голямата държавна компания – „Български енергиен холдинг" (БЕХ), е придобила офис сграда в центъра на гръцката столица Атина.

Седеметажната сграда се намира на ул. „Акадимиас" №12. Тя е изградена върху парцел с площ от 200 кв. м, а разгънатата ѝ застроена площ е 1424 кв. м. Според публикуваните документи стойността на имота е оценена на 5.2 млн. евро.

Имотът е апортиран като непарична вноска в капитала на БЕХ, който се увеличава с близо 14.3 млн. лева, за това съобщава Mediapool, позовавайки се на проверка в Търговския регистър.

Сградата е собственост на българската държава още от 2003 г., а решението за предоставянето ѝ на БЕХ е взето от правителството на Росен Желязков в началото на декември.

Видимо сградата не е в добро състояние. Това е причината тя да бъде предоставена на едно от най-богатите държавни дружества с идеята да бъде възстановена, казаха от БЕХ.

Енергийният холдинг работи по редица обекти свързани с южната ни съседка, като разширяване на газовата връзка с Гърция, вертикалния газов коридор и LNG терминалът в Александруполис.

В същото време от капитала на БЕХ се изважда имот от центъра на София. Става въпрос за имот на площад "Света Неделя" 1 - от първи до шести етаж, с обща площ 280 квадратни метра. Причината са открити ценни археологически находки и по тази причина невъзможност сградата да се използва, обясниха от БЕХ.

Този имот беше даден на енергийния холдинг с правителствено решение през 2011 г. с идеята там да се настани ръководството на компанията. Заради проблемите с археологията в момента централата на БЕХ се помещава в офис сграда на ул. "Веслец" 16.

През миналата година правителството увеличи капитала на БЕХ с 1.5 милиарда лева. Средствата бяха за финансиране на важни проекти като ПАВЕЦ Чаира, Батак и Доспат, двата нови блока на АЕЦ "Козлодуй", за водноелектрически централи, награждане на газопреносната мрежа и реконструкция на електропреносната мрежа.

Така днес капиталът на БЕХ вече е 4.978 милиарда лева. Под шапката на енергийния холдинг са Националната електрическа компания (НЕК), АЕЦ "Козлодуй", "ТЕЦ Марица Изток 2", "Мини Марица Изток" и "Минпроект".

Междувременно са направени рокади в ръководството на Електросистемния енергиен оператор" (ЕСО) - едно от ключовите енергийни дружества в страната, което диктува инвестициите в нови мощности и батерии, за които се отпускат европейски средства.

В началото на декември 2025 година беше сменен дългогодишният шеф на Надзорния съвет Ангелин Цачев с Кирил Георгиев, който дотогава оглавяваше газовия оператор "Булгартрансгаз". След тази смяна е направена още една рокада сред членовете на Надзорния съвет на ЕСО. На мястото на Евден Тодоров Николов е назначен Ивайло Стоянов Иванов. Вписването е направено в началото на годината в Търговския регистър.

БЕХ е отстранил Евден Николов от ръководния пост в ЕСО без неговото съгласие и той е пуснал жалба до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) срещу решението. Енергийният регулатор обаче е постановил, че тя е неоснователна без да са посочени правни аргументи, казва Евден Николов.

"Преди наше редовно заседание на 17 декември имаше обучение във връзка с измененията на Закона за предприятията в публичния сектор от 6 декември, с които в публичните дружества се въвежда нова длъжност – служител, който ще отговаря за управлението на риска от корупция. В края на това обучение, което продължи около 2 часа и половина, бях извикан да изляза от залата, защото служители от БЕХ искали нещо да говорят с мен. Излизайки ме уведомяват, че има взето предходния ден решение на Съвета на директорите на БЕХ, с което аз съм освободен. Те ми връчиха уведомително писмо, което аз отказах да подпиша, тъй като поисках препис – извлечение с решението на БЕХ, за да видя мотиви и да видя какво съдържа самото решение, имало ли е кворум, който е гласувал, кой е внесъл тази точка. Исках да добия представа, защото реално това ми идва като гръм от ясно небе!", коментира рокадата Евден Николов пред "Искра.БГ". Той е решен да търси правата си по съдебен ред.

На негово място е назначен отстраненият шеф на държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" Ивайло Стоянов Иванов. Причината му за уволнението е, компроментирането на търг за удълбочаването на порта в Бургас, който се финансира с европейски средства.

Отстраняването на Иванов стана по заповед на вицепремиера и транспортен министър Гроздан Караджов, който през ноември коментира рокадата така: "Седя и им гледам сеира...Имаше промяна в ръководството на държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура". Изгърмя директорът, ако трябва ще си ходят и други."