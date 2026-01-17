ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина президентът на "Фиорентина"

Тежка катастрофа край Ловеч, има загинал

Жената е загинала в катастрофа между лек автомобил и камион в района на ловешкото село Изворче Снимка: Архив

Жена загина при катастрофа край Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Катастрофата е станала около 10:00 ч. на път 401 в района на ловешкото село Изворче. Ударили са се челно насрещно движещи се лек автомобил и камион. На място е загинала пътничка в леката кола, а шофьорът е откаран в болница.

Временно е ограничено движението по пътя Ловеч-Микре в участъка Ловеч-Изворче в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" . Въведен е обходен маршрут Ловеч – път I-4 Абланица – Микре – път III-401 Гиркова Махала – Изворче и обратно. Трафикът се регулира от пътна полиция.

