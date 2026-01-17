Кметът на Лясковец поздрави лично Мирослав Петков, станал Полицай на годината в Америка

Специален гост в кабинета на кмета на Лясковец Васил Христов беше Мирослав Петков, който е носител на Наградата „Полицай на годината" в САЩ за 2025 г.. Кметът поздрави лично 27-годишния мъж, който за кратко се завърна в родния си Лясковец, съобщават от общината.

Христов изрази задоволство от успехите на Петков и му връчи плакет с логото на Община Лясковец от името на гордите с постижението му лясковчани. "За мен е истинска чест да се срещнем, благодаря ви и се пазете", поръча на полицая кметът.

От своя страна гостът обеща да предостави своя награда, която да бъде поставена в сградата на Общината в родния му град.

През последните няколко години офицер Петков е номер едно по брой арести на полицейското управление на Атланта. Той упражнява нелеката професия в шестият по големина град в щатите. Благодарение на опита си и множеството обучения, през които е преминал, той се е превърнал в сила, с която всички трябва да се съобразяват.

Мирослав Петков е роден в град Лясковец през 1998 г. Заминава за САЩ още като дете, заедно с родителите си Светослава и Илко Петкови. Семейството се установява и работи в Атланта дълги години и самият Мирослав израства именно там.

През 2020-та, на 22 години, решава да стане полицай и постъпва в академията. Вече няколко години работи в специалния отдел за предотвратяване на престъпността, създаден в Атланта, за да се справи със завишените инциденти след пандемията от COVID-19. За 5-годишната си кариера българинът е награждаван многократно – за най-много арести през 2024 г., четири пъти за полицай на месеца, като получава отличия и за много други специални операции, в които е участвал. През 2025 година става „Полицай на годината", а високият приз е заслужен след като Петков и неговият партньор залавят рекордна пратка с наркотици. Дрогата за над 3 милиона долара била открита при пътна проверка в богаташкия квартал на Атланта – Бъкхед.

Лясковчанинът води в още една класация – по задържани лица. От 1 септември 2024 г. до 1 юни 2025 г. е извършил 200 ареста. "Винаги се стремя да давам най-доброто от себе си. Професията ни е рискова, имало е много случаи, в които съм си мислел – дотук бях. Но това го мисля впоследствие, за мен важното е да свърша работата си", сподели Петков.

Това високо отличие е заслужено признание за неговия професионализъм, отдаденост и значителен принос към опазването на обществения ред, категорични са и от посолството на България в САЩ.

Младият мъж бе на гости при родителите си в Лясковец, които преди няколко години се завърнаха от САЩ. Той продължава да живее там, да гради кариера и да слави името на България. Вече е семеен и щастлив баща на 2-годишен син. А тази сутрин със съпругата му - също българка от Асеновград, са отлетели обратно към Атланта.