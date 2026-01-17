ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама са загинали, а 26 са ранени при катастрофи в страната през денонощието

При 24 тежки произшествия през изминалото денонощие в страната са загинали двама души, а 26 са ранени, съобщиха от МВР на сайта си.

В София трима души са ранени при регистрирани 22 леки и три тежки катастрофи.

От началото на месеца са станали 198 катастрофи с 19 загинали и 238 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 198, загиналите са 19, а ранените 238.

От МВР отчитат с шестима повече загинали при пътни произшествия от началото на годината в сравнение в сравнение със същия период на миналата година, когато загиналите са били 13.

Завещание на седмицата: Малки темички ни палят, докато светът гори (Видео)