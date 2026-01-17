Правосъдният министър Георги Георгиев: За 365 дни отпушихме плащания за 2 млрд. евро (Видео)

За 365-те дни във властта, екипът на правосъдното министерство подготви 50 законопроекта и с действията си отпуши плащания за 2 млрд. евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Това казва във видео, пуснато във фейсбук правосъдният министър Георги Георгиев, описвайки постиженията като "кратка версия на постигнатото в този период". Видеото има вече над 8 хиляди гледания.

"Екипът ни успя да изпълни 24 от общо 25-те мерки, които целяха да извадят България от позорния списък на държавите за пране на пари, нещо недостойно за една страна членка на ЕС и на еврозоната. Успяхме през това време да изведем над 400 възрастни от незаконни хосписи", изрежда Георги Георгиев във видеото.

Борбата срещу нарушенията на пътя е бил един от основните мотиви на неговото управление. Във връзка с това Георгиев изтъква редица промени, които той и екипът му успели да направят. Например да се преборят за това общинските камери за видеонаблюдение да регистрират вече и пътните нарушения. Освен това са направили законови промени, които слагат ред в работата на вещите лица по пътнотранспортни произшествия - въведени са изпити за тях и вече има възможност вещи лица да бъдат разпитвани от съда чрез конферентна връзка, както и е създадена възможност по предложение на правосъдния министър тези вещи лица да бъдат изваждани от списъка, изтъква той.

Министърът в оставка споменава във видеото и направеното срещу имотните измами, срещу нарушенията на правото чрез арбитражни дела и още редица нововъведения.