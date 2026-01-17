ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Баща и дъщеря са загиналите при катастрофата в Ловеч

снимка;Borislav Milanov, фейсбук групата " катастрофи в България"

Баща и дъщеря загинаха при челна катастрофа край Ловеч около 10 ч. Тежкият инцидент е станал на пътя между селата Микре и Изворче.

На място е загинала 30-годишна жена, пътувала на предната седалка в лекия автомобил. Тя е дъщеря на водача. Шофьорът – мъж на 55 години, е бил откаран в болница, където по-късно е починал.

На задната седалка са се возили детето на загиналата и бабата на детето.

Поради инцидента движението по път III-401 Ловеч - Микре, в участъка Ловеч - Изворче, е временно ограничено в двете посоки. Екипи на „Пътна полиция" са на място и регулират трафика.

Въведен е обходен маршрут за шофьорите: Ловеч - път I-4 Абланица - Микре - път III-401 Киркова махала - Изворче и обратно, съобщава Нова тв.

снимка;Borislav Milanov, фейсбук групата " катастрофи в България"

