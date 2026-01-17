Фондът за младите таланти на София приема кандидатури до 31 януари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фондът за младите таланти на София, който създава възможност за развитие и изява на талантливи деца и младежи, продължава да приема проектни предложения до 31 януари 2026 г.

Като първи общински механизъм за целенасочена подкрепа на млади таланти, Фондът подпомага реализирането на идеи и цели в сферата на науката, образованието, културата, изкуствата и спорта, превръщайки потенциала в реални постижения, съобщи пресцентърът на Столична община.

Чрез финансирането се осигуряват възможности за участие в национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали, обучения, тренировъчни лагери и краткосрочни програми към висши учебни заведения. Инициативата е част от дългосрочната политика на Столична община за насърчаване на развитието и успешната реализация на младите хора.

Проектни предложения се приемат в следните направления:

• Наука и образование: https://www.sofia.bg/en/w/6834706

• Култура и изкуства: https://www.sofia.bg/en/w/6835102

• Спорт: https://www.sofia.bg/en/w/6834638

Бюджетът на Фонда за първата година е 1,5 млн. лева, като е предвидена възможност за неговото увеличаване при необходимост, за да бъдат подкрепени възможно най-много талантливи деца и младежи.

Подробна информация за условията и реда за кандидатстване е публикувана на официалния сайт на Столичната община.