21 пияни и трима дрогирани шофьори хвана полицията...

Във Варна започна кастрация на бездомните кучета и котки

2512
Снимка: Христо Рахнев

Във Варна започна кастрация на бездомните котки и кучета. За тази цел общината е сключила договор с три ветеринарни клиники в града. Финансирането, в размер на 100 хиляди лева, се осигурява от бюджета на Приюта за безстопанствени кучета. Целта е да се овладее драстично нарасналата популация.

Във Варна живеят около 23 000 бездомни котки. Само преди осем години са били около 2000. Кастрацията ще помогне, за да могат животни и хора да съжителстват.

Кампания на общината дава възможност в определени клиники животните ще бъдат кастрирани, обезпаразитявани и маркирани. Необходимо е само предварително да се запази час.

Според Юлияна Кожухарова от община Варна има кастрирани около 84 животни вече, като записани часове има за още около 300 в трите ветеринарни клиники.

На сайта на общината са публикувани адресите на клиниките, които кастрират уличните котки. Програмата трябва да продължи 12 месеца. А дано грижата за четириногите съграждани на варненци да продължи и след това.

