21 пияни и трима дрогирани шофьори хвана полицията за ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 21 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират трима, а двама са отказали тестване.

12 537 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщи пресцентърът на МВР. Извършен е контрол на 15 402 водачи и пътници. Съставени са 3620 фиша и 414 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.