Шофьорът, убил днес баща и дъщеря на пътя край Ловеч, е избягал

катастрофата с две жертви край Ловеч снимка;Borislav Milanov, фейсбук групата " катастрофи в България"

Шофьорът на камиона от катастрофата с две жертви край Ловеч е избягал и се издирва от служители на районното управление на МВР в Ловеч, съобщиха от полицията. 

При катастрофата на камиона с лек автомобил на място е загинала 30-годишна жена, пътувала на предната седалка в леката кола, а шофьорът – мъж на 55 години, който е неин баща, е починал по-късно в болница. На задната седалка са пътували детето на младата жена и неговата баба, които са с тежки наранявания. 

Инцидентът е челен удар, случил се край село Изворче около 10:00 ч. днес. 

Пътният участък Ловеч – Изворче все още е затворен. Въведен е обходен маршрут: Ловеч – път I-4 Абланица – Микре – път III-401 Киркова махала – Изворче и обратно.

катастрофата с две жертви край Ловеч снимка;Borislav Milanov, фейсбук групата " катастрофи в България"

