ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивайло Мирчев: "Да, България“ ще предложи в парлам...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22110231 www.24chasa.bg

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)

2700
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк

Около 1 200 сурвакари от област Перник участват във фестивала „Сурова в Брезник", който се провежда днес, 17 януари 2026 г. Община Брезник е представена от 12 сурвакарски групи от 11 населени места: Долна Секирна, Банище, Садовик, Сопица, Бегуновци, Конска, Велковци, Кошарево, Ноевци, Слаковци и Гигинци.

В празничното шествие се включват и гостуващи групи от почти всички останали общини в област Перник, сред които тези на VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий" – Перник, селата Мещица, Сирищник, Копаница и Мурено, както и сурвакарската група от пернишкия квартал „Църква.

„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк
„Сурва“ 2026 Снимка: Георги Кюрапнов - Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)