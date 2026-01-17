Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)

Около 1 200 сурвакари от област Перник участват във фестивала „Сурова в Брезник", който се провежда днес, 17 януари 2026 г. Община Брезник е представена от 12 сурвакарски групи от 11 населени места: Долна Секирна, Банище, Садовик, Сопица, Бегуновци, Конска, Велковци, Кошарево, Ноевци, Слаковци и Гигинци.

В празничното шествие се включват и гостуващи групи от почти всички останали общини в област Перник, сред които тези на VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий" – Перник, селата Мещица, Сирищник, Копаница и Мурено, както и сурвакарската група от пернишкия квартал „Църква.