Външно: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

България приветства обявяването на началото на втората фаза от Всеобхватния план за прекратяване на конфликта в Газа на президента Тръмп, подкрепен от Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН. Формирането на Съвета за мир, Изпълнителния съвет, както и назначаването на Национален комитет за управление на Газа, съставен от палестински технократи, са важни стъпки към стабилизиране и реконструкция на региона.

Подчертаваме важното значение на изпълнението на всички точки от Плана, включително разоръжаване на Хамас, предоставяне на хуманитарна помощ на всички нуждаещи се и реконструкция на Газа. Бившият министър на външните работи на Република България Николай Младенов, който поема важната роля на Върховен представител на Съвета за мир за Газа и член на Изпълнителния съвет, е дипломат с продължителен опит в Близкия изток, който като Специален пратеник на ООН за БИМП се ползва с доверието на всички страни в конфликта и на международните посредници.

Подкрепяме изпълнението на Всеобхватния план и изразяваме готовност за евентуален национален принос.

България ще продължи да подкрепя усилията за постигане на траен мир и сигурност в Близкия изток, като сме готови и да обсъдим конструктивна роля на страната ни в новата инициатива.