ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъск търси обезщетение от 134 млрд. долара от „Оуп...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22110540 www.24chasa.bg

Външно: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

3208
Външно министерство. СНИМКА: АРХИВ

България приветства обявяването на началото на втората фаза от Всеобхватния план за прекратяване на конфликта в Газа на президента Тръмп, подкрепен от Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН. Формирането на Съвета за мир, Изпълнителния съвет, както и назначаването на Национален комитет за управление на Газа, съставен от палестински технократи, са важни стъпки към стабилизиране и реконструкция на региона.

Подчертаваме важното значение на изпълнението на всички точки от Плана, включително разоръжаване на Хамас, предоставяне на хуманитарна помощ на всички нуждаещи се и реконструкция на Газа. Бившият министър на външните работи на Република България Николай Младенов, който поема важната роля на Върховен представител на Съвета за мир за Газа и член на Изпълнителния съвет, е дипломат с продължителен опит в Близкия изток, който като Специален пратеник на ООН за БИМП се ползва с доверието на всички страни в конфликта и на международните посредници.

Подкрепяме изпълнението на Всеобхватния план и изразяваме готовност за евентуален национален принос.

България ще продължи да подкрепя усилията за постигане на траен мир и сигурност в Близкия изток, като сме готови и да обсъдим конструктивна роля на страната ни в новата инициатива.

Външно министерство. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)