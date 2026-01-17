Двама стигнаха до третия кръг за директорското място в болницата в Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама са кандидатите за директорското място в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана, става ясно от публикация на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Тодор Тодоров и Виктор Спасов са допуснатите до третия етап на конкурса за изпълнителен директор на болницата. Комисия, назначена със заповед на здравния министър, ще определи след събеседване с кандидатите, кой ще е новият ръководител на лечебното заведение.

Освен изпълнителен директор, конкурсът включва и избор на представител на държавата в ръководството на болницата. Кандидатите за мястото са Красимир Каменов, Даниел Петров и Йордан Гълъбов. За независим член на ръководството на лечебното заведение до третия етап на конкурса е допуснат Цанко Мондешки, съобщава БТА.

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от три години, сочи още публикуваното на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.