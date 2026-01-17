В монтанското село Горна Вереница се гордеят с миротвореца Николай Младенов в Газа

В монтанското село Горна Вереница се гордеят с Николай Младенов, който бе избран за върховен представител в Газа.

Българинът Николай Младенов ще бъде Върховният представител за Газа. Той ще бъде свързващото звено на терен между Борда за мир и Националния комитет за администрацията на Газа.

Той ще помага за надзора от страна на Борда върху всички аспекти от управлението, реконструкцията и развитието на Газа, като координира въпросите на сигурността и цивилното население.

В родното село на баща му Евтим Младенов Горна Вереница са горди с миротвореца, достоен наследник на рода си.

В монтанското село Горна Вереница следят кариерата на Николай Младенов, знаят че е бил назначаван като посланик на ООН в Близкия изток. "Дали сме на света висш дипломат и това е нашата гордост", казват местните. Вярваме че нашият човек ще пристъпи отговорно към решаването на размириците и ще се справи с предизвикателствата. Това е поредното му изпитание. Ние се радваме на мир, а там съществува непрекъсната заплаха", казва жител на селото.

Местните минават със страхопочитание покрай къщата на дипломатите, сега опустяла след като се отправили на път към голямата политика. Бащата на Николай Младенов Евтим е бивш посланик в Индия.

Следят развитието му още откакто беше заместник председател на СДС, по -късно народен представител от ОДС в 39-ото Народно събрание, както и парламентарен секретар до март 2002, заместник председател на Комисията по европейска интеграция и член на комисията по външна политика, отбрана и сигурност. Николай Младенов е избран за български външен министър от 2010 до 2013 година.

Изборът му за посланик на ООН в Близкия изток не е бил случаен. Сега е избраник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

На 24 години през 1996г. Николай Младенов получава магистърска степен по военни науки на тема Израелски ядрени сили от Кралския колеж в Лондон.

Старите хора си спомнят за баща му. В първите години на демокрацията е бил и кмет на селото. "Откак е поел световните проблеми на външната политика, Николай Младенов не е идвал, пътува по държавите", обясняват местните.

Чичото Младен Николов също е бил дипломат. Започва кариерата си в Москва, а след това е посланик на България в държави от Латинска Америка.

Открай време в селото на миротвореца - Горна Вереница, почитат Божията майка. На Успение Богородично дават курбан, но не в селото, а в оброчна местност край него. Според легенда, на това място някога загинала сестрата на Крали Марко - Мария. През 1928 г. вдигнали параклис.

„Радваме се за успехите на Николай Младенов, достоен дипломат и българин", казва кметицата Веселка Димитрова. Чичо му Младен Младенов е посланик в редица държави преди 1989 г. Майка му Неда Младенова е лекар – педиатър.

Николай Младенов учи в държавите, където работи баща му (Сирия, Холандия). Завършва Първа английска гимназия в София. По това време участва активно в Ученическия комитет на ДКМС на гимназията.

През 1995 г. завършва Университета за национално и световно стопанство, специалност „Международни отношения". На следващата година защитава магистърска степен по военни науки от Кралския колеж Лондон с дипломна работа на тема „Влиянието на близкоизточния мирен процес върху израелската ядрена програма".

Професионална кариера

Политическа кариера

На 12 март 2002 г. е избран за член на Националния изпълнителен съвет (НИС) на партия Съюз на демократичните сили. По-късно е назначен за говорител на партията. От 22 февруари 2004 г. е на поста заместник-председател на СДС, който напуска с оставката си от 16 август 2005 г.

От 2005 до 2007 г. работи като консултант на Световната банка, Международния републикански институт и Националния демократически институт в България, Афганистан, Йемен и други страни от Близкия изток. През 2006 г. е съветник към парламентарните комисии по отбрана и външна политика на Иракския парламент.

В кандидатската листа на партия „ГЕРБ" за изборите за членове на Европейския парламент (ЕП) е регистриран под номер 3. Като депутат в ЕП Младенов е член на комисиите по вътрешен пазар и защита на потребителите, външна политика, подкомисията за сигурност и отбрана. Също така е първи заместник-председател на делегацията на ЕП за отношения с Ирак и член на делегациите за Израел и Афганистан.

След парламентарните избори през 2009 г., спечелени от ГЕРБ, Младенов става министър на отбраната в правителството на Бойко Борисов. От 27 януари 2010 г. до края на мандата на правителството на 13 март 2013 г. Николай Младенов заема поста външен министър на мястото на подалата оставка Румяна Желева. На 28 май 2012 г. той е домакин на срещата на сирийската опозиция в Правец, включваща делегации на Сирийския национален съвет, Кюрдския национален съвет и Националния блок, който обединява всички племенни лидери, които са срещу режима на Башар Асад.

Бил е евродепутат.

През август 2013 г. е назначен за специален представител на генералния секретар на ООН Пан Ки-мун за Ирак и за ръководител на мисията на ООН там.

Младенов сключва брак с Гергана Григорова, докато е външен министър през 2011 г. На сватбата им кумува премиерът Борисов. Семейството има две дъщери и един син.