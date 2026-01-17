Порицават пред съучениците му Александър, пребил 13-годишен в Пловдив

15-годишното момче признало вината си и сключило споразумение с прокуратурата

Обществено порицание чрез обявяване на присъдата в училището му е наказанието на 15-годишния Александър К. от Пловдив, пребил 2 г. по-малкия Димитър И. в парк в квартал "Гагарин". Тийнейджърът е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в града.

Побоят беше извършен на 11 октомври м.г. Тогава от полицията съобщиха, че причината е личен конфликт. Нападателят беше задържан. Няколко дни след случилото се родителите на пострадалото момче разказаха, че едва го познали. "Двама негови приятели ни го докараха напълно обезобразен, с две затворени очи и течащ с кръв нос, с много синини по тялото", описа майка му. В началото лекарите се съмнявали за комоцио и мозъчно сътресение.

Бащата на Димитър обясни, че Александър искал да бие сина му, защото бил разпространявал снимки на приятелка на по-голямото момче. Пострадалият отричал, но докато го каже, вече бил на земята. По думите на родителите това не била първата такава ситуация. "Синът ни е унижаван от него в същия парк - поливал го е с пълно с урина шише пред други момчета и момичета", твърди майката на Димитър.

В хода на разследването се установило, че нанесената телесна повреда е лека, изразяваща се в оток и кръвонасядане на клепачите ма двете очи, оток на дясната буза, на долната челюст, охлузване на устната лигавица, две кръвонасядания и драскотина на гръдния кош, едно в поясната област, на корема, на двете рамена, на дясната длан и на лявата подбедрица. Деянието е извършено по хулигански подбуди. Освен да изтърпи общественото порицание, Александър трябва да плати разноските по делото в размер на 616,82 евро. На Димитър ще бъде съобщено, че може да предяви граждански иск за причинените му неимуществени вреди.

Решението на Районния съд в Пловдив е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.