Бащата на Сияна май ще бърка в кошера на политиците

Бащата на загиналата на пътя Сияна - Николай Попов, продължава битката си срещу пагубните явления, хора и организации, създавайки движение, с което е много вероятно "да бръкне в кошера на политиците".

В края на 2025 г. той говори за първи път за гражданското движение, което основава. Обяви, че не е политически проект, а цели да притиска политиците. Дали идеята търпи развитие - предстои да разберем.

Ето какво написа Николай Попов сега:

"Вече започнах да чувам призиви, че съм нерешителен и че трябва да направя нещо различно от натиск и вдигане на шум.

Не. Напротив.

Толкова решителен съм, колкото бях, когато започнах тази битка.

Когато се изправих срещу строителната, транспортната и медицинската мафия.

Толкова решителен бях и когато се изправих срещу адвокатската мафия, корупцията в съдебната система и още много битки, които започнах заедно с вас.

Няма да се откажа и този път.

И днес съм решителен по същия начин. Не страхувам от никого - нито от политиците, нито от техните "приятели" мафиоти. Те вече ми взеха най-скъпото.

Няма да играя по свирката на нито един политик и партия.

Много по-силен съм от тях.

Успях да събера екип от хора.

Млади и перспективни, заедно със зрели и опитни хора от всички сфери на обществения живот. Това е разумният баланс.

Нашите червени линии ще са предварително поставени и ясно написани.

Няма да работим със заклинания и фалшиви обещания.

За всеки ресор от обществения живот ще има ясно поставени цели и задачи за реформи.

За всяка сфера ще има водещ експерт, който ще отговаря за комуникацията с вас.

В реално време, чрез специално приложение, ще можете да комуникирате с хората от движението.

Вие ще поставяте темите и заедно ще търсим решенията.

Физически не успявам да прочета и отговоря на всички съобщения. Те са хиляди.

Затова моите съмишленици ще работят заедно с мен, за да ви чувам всеки ден.

Не искам никакви облаги от тази си дейност.

Всичко, което правя, е моя кауза и мой дълг.

Ако замълча и не променя нищо, значи Сияна просто си е отишла.

Всичко, което правя, ми дава сили да продължа.

За мен друг път няма.

Няма ден, в който хора да не ме спират на улицата с подкрепа и призив за действия.

Смятам, че няма връщане назад и че всичко това е знак от съдбата - дошло е времето да действаме.

Събитията от последните месеци са живото доказателство за това.

Как ще продължим и дали трябва да бръкнем в кошера на политиците – ще кажете вие.

Имам кауза и път.

Последвайте ме.

Заедно сме по-силни."

След тази важна публикация на страницата си във фейсбук, която Николай Попов "закачи" като основна - явно заради сериозните намерения и очакваното развитие по темата, почерненият родител взе отношение и за поредната трагедия на пътя, отнела животи. Той коментира катастрофата край Ловеч и факта, че шофьорът, убил баща и дъщеря на пътя, е избягал.

"Дървената мафия убива. Това преминава всякакви граници.

Няма държава и контрол. Това не са катастрофи, а следствие от корупция и беззаконие. Няма да ви оставим! Днес край Ловеч камион помита автомобил. Камионът е натоварен с крадени дърва.

- 30-годишна жена – убита на място.

- Баща ѝ – умира по-късно в болница.

- Дете и баба – тежко ранени, борят се за живота си.

А шофьорът на камиона?

- БЯГА.

Оставя смърт, кръв и разбито семейство зад себе си и просто изчезва.

Убиецът на Сияна не слезе да помогне. Този избяга!

- Надяваме се МВР да го открие възможно най-скоро.

- И този път да няма оправдания, мълчание и замитане.

- Защото бягството след катастрофа е престъпление", написа още Николай Попов.