Станислав Анастасов: ПП-ДБ продължават да надграждат слугинажа си към режима в Москва

"Божо Божанов скочил на Microsoft. Да, Microsoft на самия Бил Гейтс! От което следва, че ПП-ДБ продължават да надграждат слугинажа си към режима в Москва с атака срещу Microsoft", това написа във фейсбук профила си депутатът от ДПС - Ново начало Станислав Анастасов.

Думите му са по повод твърденията от по-рано на депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов, че държавната администрация ще сключи договор с Microsoft.

По думите на Божанов обаче Microsoft изисква всички потребителски акаунти да бъдат в облачната активна директория (AzureAD/Entra). Той обяснява, че това означава цялата държавна администрация да бъдат управлявани в облака на Microsoft. Друг проблем са данните - Microsoft не предлагаше на правителствата възможността да контролират изцяло ключовете за криптиране на данните, което значеше, че Microsoft на теория има достъп до всички данни, допълва Божанов.

Ето какво още пише Анастасов по темата:

Само за броени часове стана ясно, че те не искат американски реактори от Westinghouse, не искат южно-корейската компания Hyundai Engineering & Construction, не искат неруско ядрено гориво, не искат неруски нефт, не искат американски оптични машини за гласуване, сега не искат и американски софтуер на компютрите на държавната администрация.

Аз разбирам, че проруските ПП-ДБ искат руски петрол и венецуелски технологии и софтуер. Отлично разбирам и откъде извира силната им любов към венецуелския хардуер и софтуер.

Скъпи объркани московски сглобкаджии от ПП-ДБ, това което баща ви ви подари ноември 2021-ва с "ала-бала с Президента", още идния понеделник ще си го вземе обратно. Лично за себе си. Москва вече си има нов генерален представител тук, на терен.

Да е ясно още нещо - благодарение на ДПС България ще има американски реактори от Westinghouse, България ще има петрол от стратегическите си партньори, не от Москва и изборите в България ще бъдат честни и прозрачни с машини от доказани фирми от САЩ. Ала-балата свърши!