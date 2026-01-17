Атанас Атанасов: Единственият служебен премиер, който може да работи за честни избори, е Андрей Гюров

Съгласно Конституцията президентът, който и да е той, трябва да проведе консултации с парламентарно представените партии за състав на служебно правителство и смятам, че единственият възможен кандидат за премиер, който може да работи за честни и прозрачни избори, е Андрей Гюров. Това каза в ефира на БНТ Атанас Атанасов, председател на ДСБ, част от коалицията „Продължаваме промяната - Демократична България“. На въпрос какво означава „който и да е той“ Атанасов отговори, че „спекулациите, че Румен Радев ще се явява на тези избори, набират скорост“.

На въпрос дали очаква Румен Радев да излезе на политическия терен с партия Атанасов каза, че политиката е публична дейност и нека президентът да каже какво ще върши и да приключи това очакване. Ако Радев излезе на политическия терен, ние с него ще бъдем конкуренти по отношение на битката с корупцията, допълни той. Ако Радев се включи в тези парламентарни избори, има риск той да разцепи антикорупционния консенсус по руска линия, добави Атанасов. Партията, която аз представлявам, сме твърдо против Путин, неговата агресия в Украйна и агресивната политика на Русия в геополитически план, каза още Атанасов. За основния проблем, който на отиващото си правителство беше корупцията, има много сериозно очакване от обществото да се създаде власт, която да помете тази корупция, добави той. На въпрос дали това може да се осъществи от една партия Атанасов каза, че те са били организатори на протестите и е бил учуден от масовостта на протестите.

Новият премиер, ако има воля и смелост, би трябвало да отстрани сегашния председател на ДАНС, тъй като ДАНС има изключително важна роля в осигуряването на изборите, смята той. „Сегашният изпълняващ длъжността председател на ДАНС е отговорен за онези 500 хиляди невалидни бюлетини на местните избори", каза Атанасов.

Трябва да бъде назначен смел човек за вътрешен министър, който има силите да предприеме определени кадрови решения, каза още лидерът на ДСБ. По думите му сега има 18 или 19 областни директори на МВР, които са назначени от Калин Стоянов, когато е бил министър на вътрешните работи, а областните директори създават условия за борба с корупцията. Сега Стоянов е депутат от „ДПС – Ново начало„, може ли да имаме доверие на хора, които са назначени и се управляват от Калин Стоянов, попита Атанасов. По думите му смените на тези областни директори са наложителни и целесъобразни, тъй като най-важната задача пред страната ни са парламентарните избори.

Атанасов посочи още, че е необходимо да се пресекат корупционни схеми в областта на енергетиката, на земеделието и в програмата за подпомагане на общините.

По въпроса за закриването на Комисията за противодействие на корупцията Атанасов каза, че през юли е предложил тя да бъде закрита, тъй като се използва като политическа бухалка. Сега Борисов и ГЕРБ предлагат да се закрие, но моите мотиви бяха абсолютно различни от тези на ГЕРБ. По думите му "ГЕРБ, готвейки се да отидат в опозиция, искат да зачистят разни неща, които може да бъдат използвани срещу тях". Трябва да се създаде механизъм за закриване на комисията, като това може да стане през различни комисии. За всички преписки и дела, които са били на отчет в КПК, да не може да се крие нищо, допълни той.