Пиян скочи срещу полицаи в Стамболийски: К'ви сте вие, искате ли да ви претрепя?

Никола Михайлов

[email protected]

3584
Полиция СНИМКА: Архив

Униформените направили забележка на него и на брат му, защото се карали посред нощ, но той се обърнал срещу тях

33-годишен мъж се сдоби с глоба по Указа за борба с дребното хулиганство, след като под въздействие на алкохол обиждал срещу полицаи в Стамболийски. 

Около 1,30 ч. на 10 януари униформени служители от Районното управление в града посетили сигнал за възникнал скандал. На място установили двама пияни братя, които се псували. Разпоредили им да не се карат, но единият от тях се обърнал към полицаите и започнал да се държи неуважително. 

"К'ви сте вие? Вас ли ще слушам? Искате ли да ви претрепя", питал 33-годишният мъж, като използвал цинизми. Служителите на реда му отправили второ устно разпореждане, което той отказал да изпълни, след което се сдобил с Акт за констатиране на дребно хулиганство. 

Още в същия ден нарушителят бил изправен пред Районния съд в Пловдив. Там заявил, че съжалява за стореното и помолил да му бъде наложена парична глоба. Магистратите преценили, че най-справедливото наказание е санкция с 86 евро по УБДХ.

