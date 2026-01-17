Васил Терзиев: За 2026 г. е заложена най-голямата инвестиция в градски транспорт за последните 15 г.

В проектобюджета за 2026 г. е заложена най-голямата инвестиция в градски транспорт за последните 15 години - 150 нови трамвая, 200 нови автобуса, 75 нови тролея и 50 електробуса, написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във фейсбук.

След тези доставки най-старите трамваи в движение ще бъдат онези, произведени след 2013 г. Общата инвестиция надхвърля 270 млн. евро и включва и модернизация на депа и друга инфраструктура, информира Терзиев.

Той отбеляза, че когато първият трамвай тръгва по софийските улици преди 125 години, той задава посоката към по-свързан и по-модерен град за хората, които превозва.

Днес София продължава по релсите на устойчивата градска мобилност, а трамваят все още е част от ежедневието на поколения софиянци. Нашата отговорност е да надграждаме тази система с последователни и смислени инвестиции, посочва столичният кмет.

По думите му през последната година са направени важни крачки в тази посока.

Изградихме 4,4 км нови трамвайни трасета, включително новия релсов път по разширението на бул. „Рожен“, който свърза кв. „Илиянци“ директно с метрото и центъра. В напреднал етап е и цялостната реконструкция на трасето по бул. „Александър Стамболийски“ – първият основен ремонт от изграждането му досега, отчете Терзиев.

През 2026 г. преминаваме към следващата, много по-мащабна фаза, заяви той. Подготвяме и реализираме проекти за обновяване и изграждане на трамвайни трасета по бул. „Мария Луиза“, „Джеймс Баучер“, „Скобелев“, както и по ул. „104“ в район „Обеля“. Това означава едновременно грижа за най-старите линии, модернизация на ключови централни направления и нова директна връзка между „Младост“ и „Дружба“ – бул. “Копенхаген”, паралелно инвестираме и в по-добър подвижен състав, информира столичният кмет.

София е единственият град в България с трамваен транспорт. Нашата задача е той да бъде бърз, надежден и удобен – реална алтернатива на автомобила и основа на устойчивото бъдеще на столицата, посочи Васил Терзиев.