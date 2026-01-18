Двама души са пострадали при пожари през изминалото денонощие

Общо 57 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, а екипите на пожарната са се отзовали на 81 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Двама души са пострадали.

В 04:47 ч. вчера е получен сигнал за пожар на навес с барбекю в Самоков на ул. „Братя Миладинови“. При пристигане на място е установено, че пожарът се е разпространил и е засегнал селскостопанска постройка и две паянтови бараки на обща площ около 300 кв.м. Няма пострадали граждани и не са засегнати съседните къщи.

В 05:41 ч. вчера в пожарната в Перник е получен сигнал за пожар на кметството на с. Долна Диканя. Пожарникарите са установили, че горят две от стаите на втория етаж в кметството. При пожара е пострадал мъж на 66 години. Той е с изгаряния по гърба.

В 12:18 ч. в столичната пожарна е получено съобщение за пожар в апартамент, намиращ се в София, жк. „Младост“ бл. 243. При пожара е пострадала жена на 54 години, тя е била обгазена. Пострадалата е транспортирана до УМБАЛСМ Пирогов.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които: 11 в жилищни сгради; 2 в спомагателни, временни или паянтови постройки; 3 в транспортни средства; 1 в съоръжения на открито; 4 бр. други.

Без нанесени материални щети са възникнали 36 пожара, от които: 17 в отпадъци; 17 в готварски уреди и комини; 2 други.

Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции, от които: 7 при катастрофи в транспортни средства; 16 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 2 бр., отстраняване на опасни предмети – 2 бр., спасяване на животни – 1 бр., оказване съдействие на граждани – 5 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 5 бр., други – 1 бр.).

Регистрирано е едно лъжливо повикване.