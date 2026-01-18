ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 2,7 край Гълъбово

Времето София -1° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22112285 www.24chasa.bg

Екатерина Михайлова: Скенери за гласуване, които никой не е виждал? Не е сериозно

5908
Проф. Екатерина Михайлова КАДЪР: bTV

Нямаме гаранция за честни избори към днешна дата. Аз съм привърженик на машинното гласуване. Сега от едната страна искат гласуването да остане с машини, от другата предлагат някакви скенери, които никой не е виждал. Не е сериозно да отидем на избори и да не знаем как ще се гласува.

Това коментира преподавателят по конституционно право и бивш зам.-председател на Народното събрание проф. Екатерина Михайлова в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви. Чувам, че ще променят 100 параграфа, които тепърва ще отиват в комисия. Може би 5 дни преди изборите ще завършат промените в Изборния закон, това не е сериозно, категорична е Михайлова. 

Макар да е виждала много често промени в Изборния закон в последния момент, според нея е по-добре сега да не се пипа, а да се спазят правилата и да има обществено обсъждане.  Напълно възможно е никой да не иска да бъде служебен премиер. Но очаквам все някой да каже "да". Тепърва предстои президентът да направи срещи, а може би вече ги е направил, добави Михайлова.

И обясни правилата - няма хипотеза Росен Желязков да е премиер при насрочени избори.

Президентът трябва да подаде оставка пред Конституционния съд, ако реши да участва в изборите, припомни Михайлова. Няма срок кога КС ще се произнесе, може да забави или да избърза, зависи от тях.  Ако правим аналогия назад във времето, КС ще се произнесе до седмица. А вицепрезидентът не може да заеме позицията на държавен глава преди решението на КС.

Проф. Екатерина Михайлова КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)