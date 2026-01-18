Владислав Горанов: Още преди изборите държавата остава без бюджет

Още преди да бъдат проведени предсрочните избори държавата може да остане без удължителен закон за бюджета и съответно без правила, по които да харчи пари.

Това предупреждение отправи пред Би Ти Ви бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов.

На 31 март изтичат всички норми, които казват как могат да се харчат парите през 2026 г. Може би още сега парламентът трябва да вземе някакви решения в тази посока, обясни бившият министър на финансите.

Горанов бе категоричен, че приемането на удължителен бюджет е било грешка. Заради това ГЕРБ поискали още 20 дни, за да могат да вкарат в парламента редовен бюджет за 2026 година, а той можело да бъде променен от следващо управление.

Предварителните данни сочат, че дефицитът за 2025 г. е в порядъка на 3,16-3,14 на сто от БВП и ако се махне процент и половина, свързан с финансирането на допълнителни разходи за отбрана, ще падне под допустимите 3%.

Симеон Дянков е известен с цветните си разкази - така Горанов отговори задочно на колегата си, също бивш финансов министър от ГЕРБ, който каза пред БНТ, че е вложено счетоводно творчество и че дефицитът реално е по-голям и скоро ще стане ясно.

Аз съм счетоводител по образование. От 52 изпита 22 бяха по счетоводство и там рисуване нямаше, каза Горанов.

29 март остава оптимална дата за избори, коментира още Владислав Горанов в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви.

Трябва да се възстанови доверието в изборния процес. Ние бихме подкрепили влизане на промените в Изборния кодекс и най-вероятно ще направим така, но за толкова кратко време смяната на технологии е рисково. За пореден път се прави опит да се промени разговорът - вместо за политика, говорим за технология на правене на изборите, коментира той.

В сканиращите машини остава възможността да се види и физическият вот на лицето, без той да бъде манипулиран и подменян. Същата технология е в тотото и работи безотказно, даде пример Горанов защо подкрепя идеята за скенери вместо машините, които по думите му били дескридитирани още на вота през 2021 г.

Машините не са част от политиката. Когато нямаш идеи, говориш за технологии. В Европа никъде не се води такъв дебат, смята обаче бившият финансов министър.

Хората, които излязоха на улицата, със сигурност имат своите легитимни аргументи да не са доволни. Но ГЕРБ със своите министри изпълняваше структурирана програма, каза Горанов. Според него е имало комуникационни проблеми, заради които хората не са разбрали каква работа се върши.

Шенген, еврозоната, напълно усвоени средства по Плана за възстановяване и устойчивост, изреди успехите той.

Познавам повечето от възможните служебни премиери, всеки има своите качества, но това е работа на президента.

По думите му всички отдавна чакат решението на Румен Радев дали ще участва със своя партия в изборите, защото спекулациите само създават напрежение.