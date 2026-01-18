Само един кандидат да достави нови кошчета за Главната на Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Посочил е кратък срок да ги осигури - 5 дни

Само един кандидат е внесъл оферта да достави нови кошчета за отпадъци за централната зона на Пловдив в обявената от общината обществена поръчка. При посочен таван от 2121,21 лв. без ДДС (1084,56 €) за 1 съд за смет фирма "Енчо Енев - ЕТЕ" ЕООД е посочила цена от 2102,05 лв., или 1074,76 €, също без налога. Срокът за доставка е кратък - 5 дни.

Новите кошчета ще са 88, сиви на цвят, изработени от армиран бетон и естествена мозайка, съчетани с дървени елементи, трябва да имат вграден пепелник от неръждаема стомана и вътрешна метална част. Всички открити повърхности трябва да са полирани, за да се почистват по-лесно.

Предстои конкурсната комисия да реши дали ще сключи договор с единствения кандидат.