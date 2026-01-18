И омбудсманката подавала сигнали заради еврото - два само преди Нова година

И омбудсманката Велислава Делчева е сигнализирала Комисията за защита на потребителите заради нередностни с въвеждане на еврото.

Винаги съм сигнализирала институциите, когато ми се е случвало да виждам нарушения на закона за въвеждане на еврото. Още в края на миналата година ми се е случвало два пъти. Единия път беше в един магазин за модни стоки, където не бяха спазили изискването да има цени и в евро, и в левове. Другият път беше в един ресторант буквално преди Коледа, където имаше само една цена и не пишеше валутата. Останах много възмутена, защото това остава, че след 1 януари това меню щяха да го оставят същото. Директно се свързах с КЗП, направиха проверка, после отидох да видя какво е станало - сега вече има две цени. Гражданите трябва да подават сигнали, включително и към омбудсмана, разказа Делчева пред Нова тв.

При омбудсмана също се подават сигнали за нарушения с цените в евро, но той не може да реагира, по-скоро следи как КЗП си върши работата. Затова и при Делчева няма толкова много сигнали.

Десетки хиляди хора в София са без парно и топла вода заради 11 аварии в града. В голяма част от "Люлин", в "Младост", "Слатина", "Изток" и "Яворов" стотици домове са без сигурно отопление и топла вода посред зима. Вчера кметът Васил Терзиев поиска да се внесе доклад за проверка какво става в "Топлофикация".

В никакъв случай това не е достатъчно, защото правенето на доклади и събирането на работни групи не върши работа. За мен е важно да се предприемат конкретни мерки. Ако има индикации, че в определени райони има често аварии на "Топлофикация", да се предвидят и направят ремонти през лятото, а не по коледните празници, каза омбудсманката. Според нея решението е по-добро управление на дружеството, което включва и намеса на държавата.

Подобен проблем сега има и в Асеновград, от там също са ѝ изпратили стотици сигнали.

Президентът Румен Радев не я е канил на среща, за да я покани за кандидат за служебен премиер. Тя самата многократно е казвала, че не желае нито тя, нито заместничката ѝ Мария Филипова да заемат тази длъжност, защото това би нарушило независимостта им.