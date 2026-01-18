Задържаха помагач за кражбата на 25 хил. евро от жена в Кюстендил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По искане на Районна прокуратура – Кюстендил съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо участник в грабеж на крупна парична сума от жена в Кюстендил

Съдът разгледа искането на Районна прокуратура – Кюстендил за вземане на мярка за неотклонение спрямо обвиняемия П.Г. по досъдебно производство за грабеж – престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, пр. 6 от НК.

Установено е, че на 14.01.2026 г. в гр. Кюстендил 46-годишният П.Г. е участвал в грабеж, извършен спрямо Е.Н. От пострадалата жена е била отнета чанта с парична сума в размер на 24 542 евро, както и портмоне с 30 лева.

Обвиняемият е действал в съучастие като помагач в извършването на престъпното деяние, като е осъществил наблюдение и проследяване на пострадалата от банков клон през централната градска част до района на Драматичния театър, с което е улеснил извършителя на грабежа.

Съдът прие доводите на държавното обвинение за наличие на обосновано предположение за виновността на обвиняемия, както и за наличие на реална опасност същият да се укрие или да извърши престъпление.

С определение на съда спрямо П.Г. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража".

Разследването по делото продължава под ръководството на прокуратурата, включително действията по издирване на съучастника на обвиняемия.