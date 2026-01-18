Мирчев и Алгафари в спор за машинното гласуване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дебатът за изборните правила и връщането на машинното гласуване отново излезе на преден план на фона на очакваните предсрочни парламентарни избори. Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и политическият анализатор Нидал Алгафари изложиха противоположни позиции в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ за ролята на машините, риска от изборни измами и общественото доверие в изборния процес.

Според Ивайло Мирчев протестите в защита на машинното гласуване са ясен сигнал от обществото срещу връщането на хартиените бюлетини.

Когато има само бюлетини, резултатът е купен вот, фалшификации и депутати, които носят чували с бюлетини", каза той.

По думите му опитът от 2021 г., когато гласуването беше почти изцяло машинно, е доказал ефекта от тази система:

"Тогава три различни партии спечелиха избори. Искаме да се върнем към този модел, за да минимизираме манипулациите."

Мирчев подчерта, че не става дума за радикални промени в последния момент, а за възстановяване на вече прилагани правила:

"Искаме просто връщане на правилата от 2021 г. ЦИК е подготвена, машините ги има."

Нидал Алгафари оспори тезата, че машинното гласуване само по себе си решава проблема с купения вот:

"Купеният и корпоративният вот не се случват в машината или в бюлетината, а извън секцията – чрез натиск и зависимости", заяви той.

Според Алгафари обществото е дълбоко разделено, а недоверието вече засяга и машинния вот:

"Създаде се съмнение и в машините. Днес има недоверие и към хартията, и към машините."

Той предупреди, че 100% машинно гласуване може да доведе до отлив на избиратели:

"Има хора – възрастни или по-несигурни, които ще се откажат да гласуват, ако няма избор. Машината премахва страха от контролиран вот."

В отговор Мирчев подчерта, че именно машините защитават избирателя от натиск:

"Когато си сам пред машината и натиснеш копчето, никой не може да те контролира. При хартиената бюлетина това не е така."

Той посочи като сериозен проблем близо половин милион недействителни бюлетини на местните избори през 2023 година:

"Половин милион недействителни гласа означават липса на легитимност. Това е резултат от целенасочени действия."

По думите му предложенията за въвеждане на нови скенери са нереалистични в кратки срокове и крият риск от връщане на стари изборни практики:

"Без втори печат се връща т.нар. "българско влакче" – класическа схема за купуване на гласове."

Алгафари настоя, че стабилността на изборния процес зависи от последователност и политическа отговорност:

"Вземете едно решение и не го сменяйте на всеки избор. Убедете хората 4-5 години и тогава ще има доверие."

Мирчев отговори, че именно политическият и институционален контрол е ключовият проблем:

"Когато институциите са овладени от престъпен модел, няма как изборите да са честни без сериозни гаранции."

Въпреки разминаванията и двамата се обединиха около едно – че честните избори са фундаментални за демокрацията, а доверието в процеса е тежко накърнено