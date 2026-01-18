Асеновградчанка плаща 100 евро на мъж, нарекла го "боклук" и "мухльо"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Той също й отвърнал с обиди и двамата няма да бъдат наказани

Мъж от Асеновград поиска 3000 лв. (1533,88 евро) от жена, нанесла му обиди публично. На 21 февруари 2023 г. тя го нарекла „нещастник", „боклук", „простак" и „мухльо", той не й останал длъжен и също я нападнал с грозни думи.

Наказателният кодекс предвижда възможност да не се налага наказание, когато обиденият е отвърнал веднага със същото, затова и Районният съд в Асеновград се произнася именно по този начин. Колкото до гражданския иск, той е уважен само в размер до 100 евро, съставът намира претенциите в останалата част за недоказани.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред окръжните магистрати в Пловдив.