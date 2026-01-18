ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Аякс" назначи сина на Йохан Кройф за технически д...

Иззеха 37 000 къса цигари без бандерол

СНИМКА: Pixabay

При акция на СДВР бяха иззети 37 000 къса цигари без бандерол.

Действията по разследването започнали след получена оперативна информация за разпространение на стоки без бандерол. На 16 януари, непосредствено след сделка, са задържани двама мъже - продавач на 58 години и 33-годишен купувач. При последвалите процесуално-следствени действия в автомобила на клиента са открити 10 стека с цигари без бандерол, а от пристройка в близост до дома на продавача са иззети 175 стека цигари без акцизен бандерол. По случая е образувано досъдебно производство. С полицейска мярка до 24 часа са задържани двамата мъже и две жени – съпругата на продавача и собственичката на имота, където е открита стоката.

На 58-годишния е повдигнато обвинение по чл. 234 от НК.

