Полицай от Банско, оправдан за подкуп, иска 120 хил. лв. от прокуратурата

Полицай, оправдан за получаване на подкуп от 200 лв., осъди прокуратурата да му плати 5000 лв. Спасимир Т., който е от Банско поиска 120 хил. лв. за причинени морални вреди от незаконното обвинение, но на първа инстанция Окръжният съд в Благоевград му присъди 5000, като решението не е окончателно и може да се обжалва.

Спасимир Т., полицай в група „Охранителна полиция" към РУ – Банско, бе обвинен, че на 16 февруари 2019 г., около 01.15 ч., на ул. "Иконом Чучулайн", заедно с колегата си Иван К., полицай в „Специализирани полицейски сили" към отдел „Охранителна полиция" при ОД на МВР - Благоевград, чрез изнудване са поискали и приели от мъж от София 200 лв., за да не извикат дежурен автопатрул по безопасност на движението, който да извърши тест за употреба на наркотично вещество на шофьор на лека кола.

На първа инстанция Окръжен съд – Благоевград призна Спасимир Т. за виновен и му наложи 3 г. условно с 3-годишен изпитателен срок и глоба от 1000 лв. След това делото мина през втора и трета инстанция и окончателно полицаят бе оправдан през октомври 2022 г.

След това той заведе дело срещу прокуратурата. Твърди, че наказателно производство е предизвикало у него страх, че ще бъде допусната съдебна грешка и ще бъде несправедливо осъден за престъпление, което не е извършил. Това се отразило негативно върху общото му здравословно състояние и в частност върху психическото, изпитвал и силно неудобство, че като полицай с над 10-годишен стаж е обвинен за престъпление, което не е извършил. Обвинението създало емоционален дискомфорт у него. Чувствал се унизен, засрамен, безпомощен и емоционално лабилен, засегната била неговата чест, достойнство и е довело до уронване доброто му име и репутация в обществен и личен план.

Съдът прие, че полицаят действително е претърпял морални вреди, но не било силно увредено психологическото му състояние. Не се е наложило провеждането на медикаментозна терапия. При определяне на обезщетението от 5000 лв. съдът отчита и обстоятелството, че спрямо служителя на реда не е взимана каквато и да е мярка за неотклонение, продължил е да работи в системата на МВР по време на наказателното производство. Нямало данни преживяното от него по време на процеса да е рефлектирало негативно, или да е препятствало професионалната му реализация. Процесът е приключил в рамките на нормалния срок. От привличането му като обвиняем през ноември 2020 г. до влизането в сила на оправдателния съдебен акт октомври 2022 г., са минали близо 2 години.