Данъчни: Ежедневно постъпват сигнали за нарушения при въвеждането на еврото в Добрич

Между 8-13 януари са проверени общо 729 обекта в областите Варна, Добрич и Шумен, като са съставени 32 акта за нарушения на Закона за въвеждане на еврото. 10 от актовете са били за необосновано повишаване на цените в проверените обекти. Това съобщи представител на КЗП- Варна.От Областната дирекция на МВР - Добрич, докладваха, че не са постъпвали сигнали за нарушения, свързани с въвеждане на еврото, както и по време на изплащане на пенсиите. От НАП информираха, че ежедневно при тях постъпват сигнали, като е създадена организация за своевременната им обработка и проверка. И от другите институции не бяха докладвани за проблеми и нарушения.

Зам.-председателят на областния координационен център към Механизма и главен секретар на областната администрация апелира при всяко следващо заседание да се докладват данни за област Добрич. Заседанията ще се провеждат ежеседмично.