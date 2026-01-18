Близки на убития Пейо в Пловдив: Габриела се разхожда свободно из страната, изключват й гривната

Според братовчед на мъжа близки на двете подсъдими тормозят родителите му

Електронната гривна на подсъдимата за убийството на Пейо Пеев Габриела Славова се изключва и тя обикаля из страната. Това твърдят близки на мъжа, които излязоха на протест пред Съдебната палата в Пловдив в деня, в който се навършват 2 г. от смъртта му.

"Говоря си със сестра му Милена и от нея научавам абсурдни неща. Габриела се разхожда свободно, ползва градски транспорт. Представяте ли си да се качите в автобус и до вас да седне човек, обвинен в такова престъпление", попита организаторът на протеста Владимир Ненов. Той твърди, че Славова е ходила до Русе и до Чирпан. Това ставало по законен ред - с молба и разрешение на съда. Той се притеснява обаче, че като ѝ спрат гривната, жената може да напусне страната и да избегне наказание.

"Аз имам две желания. Първото няма как да се изпълни, искам си Пейо да се върне. Искам да има и правосъдие, да имам вяра в институцията, която тази сграда представлява", заяви пловдивчанинът Йордан Тонев, който е братовчед на Пейо. Той също разбрал, че Габриела е напускала дома си, но от публикации в интернет. И не смята, че това трябва да се случва, след като разследването срещу нея е за умишлено убийство. "Всичко различно от доживотен затвор за мен е абсолютно несправедливо", категоричен беше братовчедът. А за мярката за неотклонение, той се надява най-малко домашният арест да се изпълнява.

По думите на Тонев хора близки до Габриела и майка ѝ Красимира Трифонова тормозят родителите на Пейо, които сега се грижат за децата му. "Като се чуваме по телефона, се оплакват. Но не дават подробности, аз ги разбирам. Казват само, че са под почти постоянен тормоз", твърди мъжът.

Довечера е планиран още един протест - в София. Хора ще се съберат пред дома на Габриела Славова.

Според обвинението Славова и Трифонова са удушили Пейо Пеев след скандал. Причината била спор за две деца, които се водели на името на мъжа. Бащата на по-малкото обаче всъщност е бившият депутат Велико Минков.

Близки поискаха справедливост за смъртта на Пейо Пеев. Снимка: Никола Михайлов